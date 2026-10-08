Gegenüber dem Franken steht der Euro bei 0,9334 und damit nur unwesentlich über dem Stand vom Vorabend mit 0,9328. Am Mittwoch hatte er allerdings noch zweitweise unter 0,93 notiert. Das Dollar/Franken-Paar blieb über Nacht praktisch stabil und steht bei 0,8331.
Trotz der Erholung über 1,12 zum Dollar bleibe der Appetit auf den Euro schwach, heisst es in einem Kommentar von Swissquote. Denn die Sorgen wegen der Staatsschulden in Europa, vor allem in Frankreich, führe mittlerweile zu Kopfschmerzen. So sei etwa die Zins-Differenz zwischen französischen und deutschen Staatsanleihen erneut klar angestiegen.
Auch die Commerzbank sieht die derzeitige Euro-Schwäche vor allen in den Sorgen um die Schuldentragfähigkeit Frankreichs begründet. Die von Marine Le Pen vorgestellten Haushaltspläne hätten dabei nur vorübergehend für etwas Entlastung gesorgt.
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(AWP)