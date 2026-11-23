Bei Niveaus um 1,10 für EUR/USD sei es derzeit schwer, Argumente für einen stärkeren Euro zu finden, heisst es in einer Einschätzung der Commerzbank. Für eine nachhaltige Bewegung nach oben müssten entweder die Erwartungen an Zinserhöhungen durch die US-Notenbank zurückkommen, oder die Erwartungen an die EZB noch falkenhafter werden oder die Realwirtschaft im Euroraum müsste robuster werden.