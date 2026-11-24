Etwas Unterstützung erhielt der Euro von den Konjunkturdaten aus Deutschland. Der siebte Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas in Folge spreche für eine allmähliche Erholung der grössten Volkswirtschaft der Eurozone und relativiere die schwachen französischen Stimmungsdaten vom Vortag, heisst es in einem Kommentar. Allerdings seien die Erwartungen nur knapp übertroffen worden und die Zahlen dürften kaum eine kräftige Erholung auslösen.