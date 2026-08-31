Als Stütze für den Euro haben zu Beginn der neuen Woche derweil die Inflationsdaten aus Deutschland gewirkt. Dort ist Inflationsrate im August angesichts höherer Energiepreise gestiegen. Der Anstieg blieb aber etwas hinter den Erwartungen zurück. Die Inflationsrate für den gesamten Währungsraum wird am Dienstag veröffentlicht. Da die Inflation weiter deutlich über dem Zielwert der EZB von zwei Prozent liegen dürfte, wird an den Finanzmärkten mit einer Leitzinserhöhung in der kommenden Woche gerechnet.