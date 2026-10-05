Derweil sieht die Privatbank UBP den Franken einmal mehr als wichtigen Gradmesser für zunehmende politische und fiskalische Risiken innerhalb der Eurozone. Die jüngste Ausweitung des Renditeabstands zwischen französischen und deutschen Staatsanleihen habe den Euro gegenüber dem Franken deutlich belastet. Bereits während der europäischen Staatsschuldenkrise von 2010 bis 2012 habe sich das Euro/Franken-Paar als wichtiger Indikator für solche Spannungen gedient. Die aktuelle Entwicklung unterstreiche erneut die Rolle des Frankens als sicheren Hafen, so die Experten in einem aktuellen Devisenkommentar.