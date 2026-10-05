Die Lage an den europäischen Anleihemärkten hatte den Euro belastet. Vor allem Sorgen über die Staatsschulden und die politische Lage in Frankreich sorgten für Verunsicherung. «Mittlerweile haben sie auch den Euro erfasst, der in den letzten Monaten von den Eskapaden an den Anleihemärkten mehr oder weniger unberührt geblieben war», schrieben die Experten der Commerzbank.