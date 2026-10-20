Trotz der leichten Erholung notiert der Euro aber noch immer auf einem relativ tiefen Niveau. Und dies könnte noch länger so bleiben, wie die Experten der Union Bancaire Privée (UBP) meinen. «Die zunehmenden politischen und fiskalischen Risiken in Frankreich könnten den Euro längerfristig unter Druck setzen - auch gegenüber dem Schweizer Franken», hiess es in einem Kommentar vom Dienstag. Die längerfristigen Modellschätzungen des Instituts deuten dabei für den EUR/CHF-Kurs sogar auf Niveaus knapp unter 0,90 hin.