Auch zum Franken konnte der Dollar weiter zulegen und notierte zwischenzeitlich mit 0,9195 Franken so hoch wie seit dem Frühling nicht mehr. Am Vortag kostete der Greenback noch 0,9131 Franken. Derweil wird der Euro mit 0,9664 Franken wieder niedriger als noch am Morgen mit 0,9687 gehandelt.