Der Euro hat am Montag mit Kursverlusten auf das Ergebnis der Europawahlen reagiert. Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0741 US-Dollar. Zeitweise notierte sie gar noch etwas niedriger und erreichte den niedrigsten Stand seit Anfang Mai. Am Freitagabend hatte der Euro noch über 1,08 Dollar notiert.