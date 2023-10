Auch zum Franken zeigte der Dollar Muskeln und näherte sich mit einem Hoch bei 0,9196 am späten Nachmittag wieder der Marke von 0,92 Franken an, über der er vergangene Woche noch notiert hatte. Am späten Abend notiert der Dollar bei 0,9170 Franken nach 0,9160 Franken im Frühhandel. Der Euro hat sich derweil auch zum Franken etwas abgeschwächt und wird aktuell zu 0,9623 Franken nach 0,9675 am Morgen bewertet.