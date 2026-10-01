Auch der US-Dollar gab zum Franken auf 0,8317 von 0,8354 Franken nach. Gegenüber dem Euro blieb die US-Währung dagegen stark: EUR/USD fiel auf 1,1234 von 1,1287 am späten Nachmittag und mehr als 1,13 am Morgen. Damit sank der Euro auf den tiefsten Stand seit Mai 2025.