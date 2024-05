Zum Franken zeigte sich der Euro weiterhin etwas schwächer als am Vortag. Allerdings konnte er sich mit 0,9906 Franken auch am Abend weiter über der Marke von 99 Rappen behaupten. Der Dollar legte dagegen im späten Handel auch zum Franken wieder zu. Zuletzt wurde die US-Währung zu 0,9122 Franken gehandelt und damit auf einem ähnlichen Niveau wie bereits am Morgen.