Auch der US-Dollar schwächte sich am frühen Abend leicht ab und wird zurzeit bei 0,8182 Franken gehandelt. Der Euro hat zum US-Dollar am frühen Abend leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1195 nach 1,1214 am späten Nachmittag gehandelt. Der Euro konnte sich aber wieder leicht von den Tiegsständen vom Morgen absetzten, als er das tiefste Niveau seit Mai 2025 erreicht hatte.