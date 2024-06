Der Kurs des Euro hat am Donnerstag nachgegeben. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0717 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Im Fokus stand aber der Schweizer Franken, der nach einer nicht ganz überraschenden Zinssenkung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) deutlich nachgab.