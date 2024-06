Am Nachmittag werden in den USA Daten zum Auftragseingang in der Industrie erwartet. Zudem stehen Zahlen zu den offenen Stellen am Arbeitsmarkt auf dem Programm. Grundsätzlich richtet sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf die Zinsentscheidung der EZB. Es wird erwartet, dass die Notenbank ihre Leitzinsen am Donnerstag erstmals seit der grossen Inflationswelle senkt.