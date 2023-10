Auch zum Franken legte der Euro am Dienstag zu. Am späten Abend notiert er bei 0,9592 Franken und damit in etwa so viel wie am späten Nachmittag und höher als am Vorabend bei 0,9569 Franken. Zwischenzeitlich hatte er sogar gar wieder die Marke von 0,96 Franken überschritten, die er am Vortag im Zuge der Turbulenzen im Nahen Osten unterschritten hatte. Der Dollar zeigt sich zum Franken mit 0,9049 Franken indes wenig verändert.