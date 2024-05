Der Kurs des Euro hat sich am Freitag per Saldo wenig bewegt zum US-Dollar, zwischendurch war er aber etwas schwächer. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0861 US-Dollar und damit ziemlich genau gleich viel wie am Morgen. Der am Vortag erreichte höchste Stand zum Dollar seit zwei Monaten liegt nicht weit entfernt.