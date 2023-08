Am Nachmittag werden in den USA Daten zur Preisentwicklung erwartet, die für Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten. Auf dem Programm stehen die Erzeugerpreise für Juli, die Hinweise auf die allgemeine Entwicklung der Verbraucherpreise in den kommenden Monaten liefern können. Zudem werden Daten zur Konsumlaune in den USA erwartet.