Am Donnerstag waren jüngste Konjunkturdaten aus den USA robust ausgefallen, was die Erwartungen bezüglich weiter steigender Leitzinsen in den USA aufrechterhalten hatte. Dies stützte zuletzt den Dollar und belastete im Gegenzug den Euro. Im Euroraum hat der überraschend deutliche Rückgang der Unternehmensstimmung laut Experten jüngst auf eine Rezession hingedeutet. Am Markt wird nun spekuliert, dass die EZB ihre Leitzinsen im September nicht noch einmal anhebt.