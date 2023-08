Die in Deutschland stärker als erwartet gefallenen Erzeugerpreise belasteten den Euro nicht. Im Juli sanken sie im Jahresvergleich um 6,0 Prozent. Einen deutlicheren Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat hatte es zuletzt in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise im Oktober 2009 gegeben. Die Erzeugerpreise wirken sich tendenziell auch auf die Konsumentenpreise aus, an denen die EZB ihre Geldpolitik orientiert. Wegen der hohen Teuerung im Euroraum hat die Notenbank ihre Leitzinsen seit etwa einem Jahr deutlich angehoben. Das weitere Vorgehen ist laut EZB datenabhängig.