Das britische Pfund geriet nach den geldpolitischen Entscheidungen der Bank of England zum Euro etwas unter Druck, zum US-Dollar nur vorübergehend. Die britische Notenbank signalisierte eine baldige Zinssenkung. Der Leitzins wurde aber zunächst bei 5,25 Prozent belassen. «Wir haben ermutigende Nachrichten über die Inflation, und wir denken, dass sie in den nächsten Monaten in die Nähe unseres Zwei-Prozent-Ziels fallen wird», sagte Notenbankchef Andrew Bailey laut einer Mitteilung. «Ich bin optimistisch, dass sich die Dinge in die richtige Richtung bewegen.»