Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am frühen Montagmorgen 0,9210 Franken. Am späten Freitagabend wurde der Euro noch zu 0,9197 Franken gehandelt. Auch zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1179 ein wenig höher als noch vor dem Wochenende mit 1,1166. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich entsprechend in einer engen Spanne von zuletzt 0,8239.