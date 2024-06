Wegen des Feiertags «Juneteenth» in den USA hielten sich die Kursbewegungen des Frankens sowohl zum Dollar als auch zum Euro in engen Grenzen. Am späten Nachmittag steht das Dollar-Franken-Paar mit 0,8841 nahezu unverändert zum frühen Handel (0,8840). Der Euro notiert derweil leicht fester bei 0,9501 Franken, im Vergleich zu 0,9494 noch am Vormittag.