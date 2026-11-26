Nach Einschätzung eines Devisenexperten haben die jüngsten Daten zur Preisentwicklung in den USA die Zinserwartungen nicht weiter geschürt. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass sich die Kernrate des PCE-Index, das präferierte Mass der US-Notenbank Fed, über der Marke von drei Prozent hält. Die Fed strebt hingegen eine Inflationsrate von nur zwei Prozent an. Dies spreche dafür, dass das Fed im Dezember den Leitzins um 25 Basispunkte erhöhen werde und dann erst wieder im März.