Am Freitag hatten die klar besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten dem Dollar noch deutlichen Auftrieb verliehen. Denn der weiterhin boomende Arbeitsmarkt macht es der US-Notenbank Fed einfacher, die Leitzinsen zu erhöhen. Aktuell rechnet eine deutliche Mehrheit der Marktbeobachter mit einer Leitzinserhöhung bei der letzten Zinsentscheidung in diesem Jahr im Dezember. Der Blick der Anleger richtet sich nun auf einen weiteren wichtigen Datenpunkt: So werden die US-Konsumentenpreise am Dienstagnachmittag publiziert.