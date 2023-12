Der Euro hat sich am Freitag nach einer Berg- und Talfahrt zum US-Dollar wenig verändert. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0767 Dollar. Sie bewegte sich so unter dem Niveau vom Morgen. Nach einem robusten US-Arbeitsmarktbericht war der Euro zeitweise bis auf 1,0725 Dollar gefallen. Er erholte sich jedoch rasch wieder.

08.12.2023 17:06