Das Euro/Franken-Paar bewegt sich weiterhin in einer engen Spanne und notiert weiterhin unter der 0,95er Marke. Aktuell kostet ein Euro 0,9445 Franken und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Auch das Dollar/Franken-Paar hat sich seit Dienstagabend kaum von der Stelle bewegt, wie die aktuellen Kurse von 0,8750 zeigen.