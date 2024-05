So ist die europäische Währung zum Schweizer Franken unter die Marke von 98 Rappen gerutscht. Am Abend wurde sie bei 0,9796 Franken gehandelt und damit über einen halben Rappen tiefer als noch am Morgen. Der US-Dollar verbilligte sich zum Franken im Tagesverlauf ebenfalls deutlich. Am Abend wurde die US-Währung noch bei 0,9036 Franken gehandelt nach 0,9128 Franken am Morgen.