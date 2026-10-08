Kurzfristig dürfte der Fokus auf Frankreich bleiben, heisst es in einem Kommentar der Commerzbank. Die von Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen vorgestellten ambitionierten Haushaltspläne hätten lediglich vorübergehend für Entlastung gesorgt. Dazu dürfte beigetragen haben, dass sie gleichzeitig die EZB zu Interventionen aufgefordert habe, um den Euroländern grösseren fiskalischen Spielraum zu verschaffen. Diese erinnerten an das Motto: «Wasch mich, aber mach mich nicht nass.»