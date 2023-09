Am Markt wurden die Kursgewinne vor allem mit dem abwertenden Dollar erklärt. Die bessere Stimmung an den Aktienmärkten dämpfte die Nachfrage nach der US-Währung. Der Dollar wird von Anlegern als Zufluchtsort angesehen im Fall einer schlechten Marktstimmung. Bessert sich die Stimmung, fällt in der Regel der Dollarkurs - und andere Währungen profitieren.