Zum Franken hat der Euro hingegen weiter zugelegt und notiert mit 0,9798 im US-Handel nur noch ganz knapp unter der Marke zu 98 Rappen. Am frühen Morgen war die Gemeinschaftswährung noch deutlicher unter 98 Rappen gehandelt worden (0,9769). Der Franken verliert derweil auch gegenüber dem US-Dollar etwas an Wert. Der Greenback kostete mit 0,9082 Franken mehr als am Morgen mit 0,9066.