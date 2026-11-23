Dem Dollar hat am Berichtstag die Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten des US-Chipherstellers Nvidia Auftrieb gegeben. Huang soll mit sofortiger Wirkung wieder die Aufgaben als Firmenchef übernehmen. Dies löste eine deutliche Erholung an den Aktienmärkten aus. Der Dollar legte zudem zu allen anderen wichtigen Währungen zu.