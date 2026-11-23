Dem Dollar hat am Berichtstag die Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten des US-Chipherstellers Nvidia Auftrieb gegeben. Huang soll mit sofortiger Wirkung wieder die Aufgaben als Firmenchef übernehmen. Dies löste eine deutliche Erholung an den Aktienmärkten aus. Der Dollar legte zudem zu allen anderen wichtigen Währungen zu.
Der Euro war am Vormittag unter Druck geraten. Die im November schwächer als erwartet ausgefallenen französischen Einkaufsmanagerindizes belasteten etwas. Sowohl im Dienstleistungssektor als auch in der Industrie wird weiterhin ein Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität angezeigt.
«Frankreich steuert auf eine Rezession zu, was in Anbetracht der angespannten Schuldensituation keine guten Nachrichten sind», kommentierte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank. In Deutschland hingegen verbesserte sich die Stimmung in beiden Sektoren stärker als erwartet.
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(AWP)