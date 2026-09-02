Der Euro hat am Vormittag zum Franken etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet gegen Mittag 0,9433 Franken. Bei 0,9434 markierte der Euro ein neues Jahreshoch. Am Vortag lag die Gemeinschaftswährung noch unter der Schwelle von 0,94 Franken. Auch der US-Dollar machte gegenüber dem Schweizer Franken mit 0,8148 weiter an Boden gut (0,8127).
Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1576 zeigt.
Am Nachmittag steht zunächst der ADP-Bericht zu den offenen Stellen an und ist der erste Fingerzeig für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Ende der Woche. Am Abend rückt auch der Konjunkturbericht der US-Notenbank, das Beige Book, in den Fokus.
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(AWP)