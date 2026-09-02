Am Devisenmarkt gewinnen sowohl der Euro als auch der US-Dollar vor Konjunkturdaten am Nachmittag weiter an Boden gegen den Franken. In den nächsten zwei Wochen entscheiden sowohl die EZB als auch die US-Notenbank Fed über ihre Leitzinsen. Während in der EU eine Zinserhöhung als sicher gilt, ist es in den USA noch nicht ganz so klar, auch wenn die Erwartungen an eine Zinsanhebung gestiegen sind. Die SNB hält ihre geldpolitische Lagebeurteilung dann am 24. September ab. Änderungen werden derzeit nicht erwartet.