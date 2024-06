Einfluss auf das Marktgeschehen haben laut den Helaba-Experten auch die Erwartungen an die Geldpolitik. Da die EZB und die US-Notenbank Fed auf die Datenabhängigkeit ihrer Zinsentscheidungen hingewiesen hätten, spielten Inflations- und Konjunkturzahlen weiterhin eine wichtige Rolle. In der neuen Woche stünden vornehmlich Frühindikatoren zur Veröffentlichung an. Den Anfang macht am Montag der Empire-State-Industriebericht aus den USA. Die erste Fed-Umfrage im Industriesektor dieses Monats werde leicht steigend erwartet, allerdings dürfte der Index weiterhin im negativen Bereich verbleiben.