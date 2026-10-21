Wenig verändert hielt sich auch der Kurs des britischen Pfund im Handel mit Dollar oder Franken, obwohl die Inflation in Grossbritannien überraschend stark gestiegen ist. Im September legten die Inflationsrate auf 3,5 Prozent zu von zuvor 3,1 Prozent. Am Markt war nur eine Teuerung von 3,4 Prozent erwartet worden.