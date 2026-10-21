Auch das Dollar/Franken-Paar bewegte sich in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8251. Und auch die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt und notierte zuletzt bei 1,1223.
Wenig verändert hielt sich auch der Kurs des britischen Pfund im Handel mit Dollar oder Franken, obwohl die Inflation in Grossbritannien überraschend stark gestiegen ist. Im September legten die Inflationsrate auf 3,5 Prozent zu von zuvor 3,1 Prozent. Am Markt war nur eine Teuerung von 3,4 Prozent erwartet worden.
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(AWP)