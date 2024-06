Der Euro notiert zum Franken am späten Abend bei 0,9704 und damit nahezu unverändert zum frühen Handel (0,9701). Der Euro kann damit die Marke von 97 Rappen knapp verteidigen, unter die er nach dem Zinsentscheid kurzzeitig gefallen war. Zum Franken verliert der Dollar dagegen etwas an Boden. Aktuell steht der «Greenback» bei 0,8905, nachdem er am frühen Nachmittag noch bei 0,8924 notierte.