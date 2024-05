Auch zum Schweizer Franken hat sich der Euro über den Tag hinweg kaum bewegt. Ein Euro wurde zuletzt zu 0,9809 Franken gehandelt nach 0,9803 am frühen Morgen. Der US-Dollar hat derweil zum Franken leicht an Wert eingebüsst. Er ging zuletzt zu 0,9066 Franken um, nachdem er am Morgen noch 0,9087 gekostet hatte.