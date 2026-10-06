Das stützt auch den Euro, wie der aktuelle Kurs von 0,9348 Franken zeigt. Am frühen Morgen wurde der Euro noch zu 0,9327 Franken gehandelt. Auch das Euro/Dollar-Paar hat angezogen und kostet aktuell 1,1242 US-Dollar (Morgen: 1,1216). Das Dollar/Franken-Paar ist bei zuletzt 0,8315 wenig verändert.
Händler verweisen auch auf die Anleihemärkte, wo die Aussagen Le Pens ebenfalls für merkliche Entspannung bei den Renditen sorgten. Besonders deutlich war sie in Frankreich. Le Pen gilt derzeit als Favoritin für die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr. Die wachsenden Staatsschulden und die politische Unsicherheit hatten in Frankreich zuletzt die Renditen stark steigen lassen und den Euro merklich belastet.
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(AWP)