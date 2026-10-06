Händler verweisen auch auf die Anleihemärkte, wo die Aussagen Le Pens ebenfalls für merkliche Entspannung bei den Renditen sorgten. Besonders deutlich war sie in Frankreich. Le Pen gilt derzeit als Favoritin für die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr. Die wachsenden Staatsschulden und die politische Unsicherheit hatten in Frankreich zuletzt die Renditen stark steigen lassen und den Euro merklich belastet.