Im Tagesverlauf rückt die US-Geldpolitik in den Mittelpunkt. Am Abend gibt das Fed nach der Zinssitzung neue Entscheidungen bekannt. Fachleute rechnen überwiegend mit stabilen Leitzinsen. Es wäre das dritte Mal in Folge, dass die Währungshüter ihren Kurs nicht ändern.