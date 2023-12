Auch gegenüber dem Franken hat sich der Euro zuletzt wenig bewegt. Im Mittagshandel liegt der Kurs bei 0,9433 Franken. Am Vortag war er im Tagesverlauf noch bis auf 0,9403 gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit der Aufhebung des Mindestkurses 2015. Ein Dollar kostet am Mittag 0,8747 Franken und damit ebenfalls praktisch gleich viel wie am Morgen.