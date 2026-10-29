Die Fed liess ihre Leitzinsen am Mittwoch wie erwartet unverändert. Auch die anschliessende Pressekonferenz sorgte am Devisenmarkt kaum für Bewegung. Die Notenbank wolle zunächst weitere Daten abwarten, obwohl die robuste Wirtschaft und der widerstandsfähige Arbeitsmarkt für eine Zinserhöhung sprächen, schreibt die Commerzbank. Für Dezember preise der Markt einen Zinsschritt nach oben weiterhin mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 85 Prozent ein.