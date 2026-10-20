Für den Euro kommen weitere Belastungsfaktoren hinzu. Neben den hohen Energiekosten sorgen insbesondere die politischen und fiskalischen Turbulenzen in Frankreich für Verunsicherung. Auch neue Konjunkturdaten aus Deutschland liefern wenig Unterstützung. Die ZEW-Konjunkturerwartungen haben sich im Oktober stärker eingetrübt als erwartet.