Zum Franken hat sich der Euro derweil per Saldo in den letzten Stunden praktisch mehr oder weniger nicht verändert. Das EUR/CHF-Paar wird zuletzt bei 0,9454 Franken gehandelt nach ebenfalls 0,9454 Franken am frühen Morgen, am Montag zur Mittagszeit waren es noch 0,9488 gewesen. Auch USD/CHF steht leicht höher bei 0,8746 Franken.