Die überraschend hohe US-Inflation und Aussagen aus den Reihen der Fed hatten zuletzt die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen verstärkt und damit dem Greenback Auftrieb verliehen und gleichzeitig den Euro geschwächt. Inzwischen haben sich die Zinsmärkte etwas beruhigt; die Renditen von US-Staatsanleihen geben am Dienstag leicht nach.