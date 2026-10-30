Hohe Preise für Kraftstoffe und Gas haben etwa die Inflation in Frankreich auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren getrieben. Auch in Italien stieg die Teuerungsrate an, während sie sich in Spanien auf hohem Niveau etwas abschwächte. Die Daten für Deutschland stehen noch aus. Gleichzeitig hat sich die Wirtschaft in der Währungszone in den Sommermonaten überraschend robust entwickelt.