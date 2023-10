Zudem dürften Anleger vor dem Wochenende in sichere Anlagen investieren, zu denen am Devisenmarkt der US-Dollar zählt. Analyst Salah-Eddine Bouhmidi vom Wertpapierhändler IG Markets verwies auf «die Furcht, dass am Wochenende eine Invasion Israels in Gaza bevorstehen könnte». Das erhöhe die Unsicherheit an den Finanzmärkten.