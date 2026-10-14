Zu den Zielen der US-Notenbank gehört es, für ein stabiles und mässiges Inflationsniveau zu sorgen. Eine Preissteigerung von rund zwei Prozent wird angestrebt. Allerdings wird diese Zielmarke seit Jahren verfehlt. Analysten erwarten für den vergangenen Monat 3,6 Prozent, was gegenüber dem August-Wert von 3,4 Prozent also einem erneuten Anstieg entsprechen würde. Seit März sorgt vor allem die Unterbrechung der Energieversorgung aufgrund des Krieges im Iran für höhere Inflationsraten.