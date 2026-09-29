Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, sieht nach der Zinserhöhung im September keine Dringlichkeit für einen weiteren Zinsschritt. Die Notenbank habe Zeit, weitere Informationen zu sammeln, sagte er. Eine weitere Zinserhöhung könne allerdings gegen Jahresende angemessen sein. Zuvor hatten die Märkte mit einer Wahrscheinlichkeit von gut 70 Prozent auf eine weitere Zinserhöhung bereits Ende Oktober gesetzt. Nach den Aussagen von Williams sank diese Wahrscheinlichkeit auf nur noch etwas mehr als 50 Prozent.