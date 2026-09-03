So tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9386 mehr oder weniger auf der Stelle, verglichen mit den Notierungen vom späten Nachmittag. In den Tag gestartet war das Paar bei über 0,94. Derweil gab der Dollar am Abend leicht auf 0,8068 Franken nach. Am Morgen hatte der «Greenback» über 81 Rappen gekostet. Der Euro rückte zum Dollar am Abend leicht auf 1,1634 vor.