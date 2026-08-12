So kostet die europäische Gemeinschaftswährung am Abend 0,9375 Franken. Am späten Nachmittag wurde der Euro noch zu 0,9360 Franken gehandelt. Auch der US-Dollar hat mit 0,8136 Franken deutlich Boden gut gemacht. Am Mittag stand er noch bei 0,8097 Franken. Das Euro-Dollar-Paar notiert derweil aktuell bei 1,1524 nach höheren 1,1559 am Nachmittag. Der Euro-Kurs fiel im New Yorker Handel bis auf ein Tagestief von 1,1520 Dollar.